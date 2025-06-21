"Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному: на украинца есть другие претенденты

Английский "Борнмут" отклонил уже второе предложение французского ПСЖ по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
По данным британского СМИ, действующие победители Лиги чемпионов предлагали выкупить контракт украинца за 55 миллионов фунтов. Однако "Борнмут" ответил отказом, настаивая на сумме в 70 миллионов.
Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб пришлет третье предложение, которое должно стать решающим в переговорах.
Вместе с французами, интерес к Забарному проявляют и несколько клубов английской Премьер-лиги: в частности, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" и "Брайтон". Однако именно ПСЖ пока ближе всего к финализации трансфера.
Сам футболист не против продолжить карьеру в АПЛ, но возможность перейти в клуб уровня ПСЖ его привлекает.
В частности, издание Sports Boom утверждает, что личные условия контракта с парижанами Забарный уже согласовал - речь идет о соглашении до 2030 года.
Защитник присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.
В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.
Всего Забарный сыграл за "Борнмут" 86 поединков, отметившись одним голом и одним ассистом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 42 млн евро.
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