"Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному: на украинца есть другие претенденты

Что не устраивает "Борнмут"

По данным британского СМИ, действующие победители Лиги чемпионов предлагали выкупить контракт украинца за 55 миллионов фунтов. Однако "Борнмут" ответил отказом, настаивая на сумме в 70 миллионов.

Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб пришлет третье предложение, которое должно стать решающим в переговорах.

Другие претенденты

Вместе с французами, интерес к Забарному проявляют и несколько клубов английской Премьер-лиги: в частности, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" и "Брайтон". Однако именно ПСЖ пока ближе всего к финализации трансфера.

Сам футболист не против продолжить карьеру в АПЛ, но возможность перейти в клуб уровня ПСЖ его привлекает.

В частности, издание Sports Boom утверждает, что личные условия контракта с парижанами Забарный уже согласовал - речь идет о соглашении до 2030 года.