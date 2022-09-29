Боріться, щоб не загинути: Зеленський звернувся до корінних народів Росії

"Дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", - заявив президент.

Зеленський закликав корінні народи РФ боротись, аби не загинути у війні проти України.

"Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Боріться! Поборете!", - додав президент.