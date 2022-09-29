Боритесь, чтобы не погибнуть: Зеленский обратился к коренным народам России

"Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200", - заявил президент.

Зеленский призвал коренные народы РФ бороться, чтобы не погибнуть в войне против Украины.

"Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете", - добавил президент.