У Борисполі під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного хреста"

Масштаб нічної атаки

Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль. Ворог випустив по цивільних обʼєктах десятки ракет і реактивних дронів.

Над ліквідацією наслідків атаки станом на цю хвилину працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. З них 12 - в Києві, ще одна людина загинула в області.

Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Ракети та дрони влучили у житлові будинки та дитячу лікарню.