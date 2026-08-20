В Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного креста"

В Бориспольском районе ночью россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста", там до сих пор продолжаются пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.
Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов. Враг выпустил по гражданским объектам десятки ракет и реактивных дронов.
Над ликвидацией последствий атаки по состоянию на эту минуту работают 462 спасателя ГСЧС и 116 единиц специальной техники.
По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 13 погибших. Из них 12 – в Киеве, еще один человек погиб в области.
Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Ракеты и дроны попали в жилые дома и детскую больницу.
Напомним, в результате массированной атаки по Киевумэр Виталий Кличко объявил 21 августа Днем траура в столице и запретил развлекательные мероприятия.
Также РБК-Украина писала о хронологии массированного удара: враг применил баллистику, крылатые ракеты "Калибр" и беспилотники, а воздушная тревога в Киеве длилась почти 9 часов.
Из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" изменила маршруты нескольких пригородных поездов.