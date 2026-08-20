В Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного креста"

Масштаб ночной атаки

Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов. Враг выпустил по гражданским объектам десятки ракет и реактивных дронов.

Над ликвидацией последствий атаки по состоянию на эту минуту работают 462 спасателя ГСЧС и 116 единиц специальной техники.

По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 13 погибших. Из них 12 – в Киеве, еще один человек погиб в области.

Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Ракеты и дроны попали в жилые дома и детскую больницу.