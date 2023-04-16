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У Борисполі аварійні відключення світла: у чому причина

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Бориспіль, Неділя 16 квітня 2023 11:28
У Борисполі аварійні відключення світла: у чому причина Фото: Бориспіль частково бе світла 16 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Борисполі Київської області сьогодні, 16 квітня, аварійно вимкнули світло. Ймовірною причиною відключень стала аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що зранку у Борисполі знеструмлені декілька вулиць.

У ДТЕК повідомили жителям, що у місті без напруги чотири високовольтні лінії. На місці пошкодження працюють фахівці.

Нагадаємо, за даними Міненерго, ситуація зі світлом в Україні повністю стабілізувалася. До областей не доводять ліміти споживання, проте українців просять бути заощадливими через пошкодження мережі.

Також зазначимо, що Україна відновила експорт електроенергії у Польщу та Молдову.

З 17 квітня Україна буде постачати електроенергію до Словаччини.

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Бориспіль відключеня світла Електроенергія
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