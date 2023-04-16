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В Борисполе аварийные отключения света: в чем причина

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Борисполь, Воскресенье 16 апреля 2023 11:28
В Борисполе аварийные отключения света: в чем причина Фото: Борисполь частично без света 16 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Борисполе Киевской области сегодня, 16 апреля, аварийно выключили свет. Вероятной причиной отключений стала авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители в соцсетях отмечают, что с утра в Борисполе обесточены несколько улиц.

В ДТЭК сообщили жителям, что в городе без напряжения четыре высоковольтные линии. На месте повреждения работают специалисты.

Напомним, по данным Минэнерго, ситуация со светом в Украине полностью стабилизировалась. До областей не доводят лимиты потребления, однако украинцев просят быть экономными из-за повреждений сетей.

Также отметим, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову.

С 17 апреля Украина будет поставлять электроэнергию в Словакию.

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Борисполь відключеня світла Электроэнергия
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