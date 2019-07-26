В "Борисполе" задержали участницу "газовых схем" Онищенко

В аэропорту "Борисполь" 25 июля задержали предполагаемую участницу преступной организации с хищения природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Facebook.

По данным пресс-службы, задержана была участницей газовых схем Александра Онищенко относительно договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года.

В то же время, СМИ сообщают, что задержанным является мать Онищенко - Инесса Кадырова.

"Указанное лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подано ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Напомним, НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Александра Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Национальное антикоррупционное бюро вызывает нардепа-беглеца Александра Онищенко для вручения обвинительного акта по созданию незаконной газовой схемы.