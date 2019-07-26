У "Борисполі" затримали учасницю "газових схем" Онищенка

В аеропорту "Бориспіль" 25 липня затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За даними прес-служби, затримана була учасницею газових схем Олександра Онищенка щодо договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". Вона переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року.

Водночас, ЗМІ повідомляють, що затриманою є мати Онищенка - Інеса Кадирова.

"Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наразі детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подано клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу.

Нагадаємо, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Олександра Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням"..

Національне антикорупційне бюро викликає нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акту щодо створення незаконної газової схеми.