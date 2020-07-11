В "Борисполе" задержали рейс в Хорватию из-за новых требований к украинцам

Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Украинцам разрешен въезд в Хорватию лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

Авиакомпания Windrose отложила рейс из аэропорта "Борисполь" в хорватскую Пулу из-за новых правил въезда в Хорватию. Все желающие пассажиры смогут пройти ПЦР-тестирование в "Борисполе" перед вылетом.

Об этом сообщили в пресс-службе Windrose.

Как отметили в авиакомпании, отправление рейса было перенесено на 21:00 11 июля. Изначально вылет планировался сегодня в 14:00.

"Пассажиры данного рейса могут пройти ПЦР-тест в действующей круглосуточной лаборатории в МА "Борисполь" на 48-й стойке терминала D. В данном случае лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. В рабочем порядке - в течение 24 часов. Стоимость составляет 2100 грн", - говорится в сообщении.

В компании исключили возможность дальнейшей задержки рейса.

Напомним, с 11 июля Хорватия ужесточила правила въезда в страну для граждан третьих стран, в том числе и для украинцев, теперь пропускать будут при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус или с прохождением обязательной двухнедельной самоизоляцией.

Отметим, на данный момент Хорватия находится в списке стран "зеленой зоны" Министерства здравоохранения Украины, таким образом, въезд из этой страны разрешен без самоизоляции.