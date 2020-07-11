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Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев

Хорватия, Суббота 11 июля 2020 11:52
Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинцам необходимо будет пройти самоизоляцию или сдать тест на коронавирус

Правительство Хорватии приняло решение об ужесточении правил въезда в страну для граждан третьих стран, в том числе и для украинцев. В частности, гражданам Украины для въезда необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

Как отметили в посольстве, от самоизоляции будут освобождаться граждане из Украины, которые въезжают в страну с туристической или деловой целью, или для обучения, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда.

Также при въезде в страну по личным причинам есть возможность сократить сроки пребывания на самоизоляции до 7 дней в случае прохождения ПЦР-теста на коронавирус за личные средства непосредство в Хорватии.

Ранее РБК-Украина писало, что Хорватия находится в списке стран "зеленой зоны" Министерства здравоохранения, что позволяет гражданам из этой страны въезжать на территорию Украины без обязательной самоизоляции.

Также сообщалось, что Черногория уточнила правила въезда для украинцев, в частности, въезд в страну без самоизоляции разрешен лишь организованной группе воздушным транспортом.

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