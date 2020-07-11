У "Борисполі" затримали рейс в Хорватію через нові вимоги до українців

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Українцям дозволено в'їзд до Хорватії лише за наявності від'ємного ПЛР-тесту на коронавірус

Авіакомпанія Windrose відклала рейс з аеропорту "Бориспіль" в хорватську Пулу через нові правила в'їзду в Хорватію. Усі бажаючі пасажири зможуть пройти ПЛР-тестування в "Борисполі" перед вильотом.

Про це повідомили в прес-службі Windrose.

Як зазначили в авіакомпанії, відправлення рейсу було перенесено на 21:00 11 липня. Спочатку виліт планувався сьогодні о 14:00.

"Пасажири цього рейсу можуть пройти ПЛР-тест діючої цілодобової лабораторії в МА "Бориспіль" на 48-й стійці терміналу D. В даному випадку лабораторія гарантувала надання результату протягом 6 годин. В робочому порядку, - протягом 24 годин. Вартість складає 2100 грн", - йдеться в повідомленні.

В компанії виключили можливість подальшої затримки рейсу.

Нагадаємо, з 11 липня Хорватія посилила правила в'їзду в країну для громадян третіх країн, в тому числі і для українців, тепер будуть пропускати за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус або з проходженням обов'язкового двотижневої самоізоляцією.

Зазначимо, на даний момент Хорватія знаходиться в списку країн "зеленої зони" Міністерства охорони здоров'я України, таким чином, в'їзд з цієї країни дозволено без самоізоляції.