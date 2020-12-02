В "Борисполе" задержали партию бриллиантов на 17 млн гривен

В аэропорту "Борисполь" у женщин обнаружили партию бриллиантов. Они пыталась ввезти их из-за границы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, две женщины планировали провезти драгоценности, которые возвращались в Украину из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 грамм в личных вещах женщин.

Ориентировочная стоимость драгоценностей - 17 миллионов гривен. Правоохранители составляют протокол о нарушении таможенных правил, а бриллианты изъяты.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины пресекла контрабанду российских комплектующим к вертолетам в страны Африки. Товары планировали вывезти через аэропорт "Борисполь".

Также жителей Ровненской области разоблачили на поставках редкого вида янтаря в одну из стран Персидского залива. Один из них пытался провезти 5,4 килограма уникального янтаря-сырца.