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У "Борисполі" затримали партію діамантів на 17 млн гривень

Автор: Роман Тверденко

В аеропорту "Бориспіль" у жінок виявили партію діамантів. Вони намагалася ввезти їх з-за кордону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, дві жінки планували провезти коштовності, які поверталися в Україну з однією з країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грам в особистих речах жінок.

Орієнтовна вартість коштовностей - 17 мільйонів гривень. Правоохоронці складають протокол про порушення митних правил, а діаманти вилучені.

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Минулого тижня Служба безпеки України припинила контрабанду російських комплектуючих до вертольотів країни Африки. Товари планували вивезти через аеропорт "Бориспіль".

Також жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Один з них намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю.

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