СБУ блокировала контрабанду редкого вида янтаря в арабскую страну

Фото: образцы изъятого янтаря (ssu.gov.ua)

Жителей Ровненской области разоблачили на поставках редкого вида янтаря в одну из стран Персидского залива. Один из них пытался провезти 5,4 килограма уникального янтаря-сырца.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что жители Ровненской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь в северных районах Ровненской области.

Задокументировано, что житель Ровно пытался вывести через аэропорт "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 грамм. Стоимость таких образцов оценивается отдельно, но на черном рынке стоимость задержанной партии оценивается в несколько десятков тысяч долларов.

Янтарь изъяли и отправили на экспертизу. После нее решится вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, в конце октября в Ровненской области задержали организаторов добычи янтаря, которые хотели подкупить начальника департамента Национальной полиции. Хотели за миллион долларов вернуть в полицию бывшего сотрудника и назначить его главой областного управления.

Также в сентября СБУ накрыла в Ровенской области участок незаконной добычи янтаря. При операции произошли стычки с преступниками.