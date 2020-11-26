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СБУ пресекла контрабанду российских военных товаров в страны Африки

Киев, Четверг 26 ноября 2020 12:16
СБУ пресекла контрабанду российских военных товаров в страны Африки
Фото: сотрудники СБУ (ssu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду российских комплектующим к вертолетам в страны Африки. Товары планировали вывезти через аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что контрразведчики СБУ заблокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения. В частности, пресекли деятельность менеджмента одной из киевский компаний, которые планировали поставки комплектующие к вертолетам в одну из стран Африки.

По данным следствия, при таможенном оформлении груза подали фальшивые документы, чтобы скрыть российское происхождение товаров. По результатам идентификации изъятых товаров открыто уголовное дело за нарушение порядка экспорта товаров, которые подлежат экспортному контролю.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований провело обыски в лесхозах Киевской области по подозрению в незаконной вырубке.

До этого СБУ разоблачила в государственной измене командира подразделения Национальной гвардии.

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