В "Борисполе" задержали боевика, воевавшего на стороне НВФ на Донбассе

Фото: задержанный злоумышленник (dpsu.gov.ua)

Пассажира рейса, прибывшего из Минска в Киев, задержали сегодня

Правоохранители задержали в Международном аэропорту "Борисполь" мужчину, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, 29-летнего мужчину - пассажира рейса, прибывшего из Минска в Киев, задержали сегодня.

Правоохранители выяснили, что мужчина воевал в составе НВФ на Донбассе. В частности, он выполнял задание в районе города Снежное (Донецкая область).

"Наш соотечественник, чтобы не попасться правоохранителям, на линии разграничения в районе операции объединенных сил решил не идти через контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев.

Добавим, также сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября, боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ранен один военный.