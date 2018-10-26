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У "Борисполі" затримали бойовика, який воював на боці НЗФ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 12:25
Фото: затриманий зловмисник (dpsu.gov.ua)
Фото: затриманий зловмисник (dpsu.gov.ua)

Пасажира рейсу, що прибув із Мінська до Києва, затримали сьогодні

Правоохоронці затримали у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який воював на боці незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, 29-річного чоловіка - пасажира рейсу, що прибув із Мінська до Києва, затримали сьогодні.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік воював у складі НЗФ на Донбасі. Зокрема, він виконував завдання в районі міста Сніжне (Донецька область).

"Наш співвітчизник, аби не попастися правоохоронцям, на лінії розмежування в районі операції об’єднаних сил вирішив не прямувати через контрольні пункти в’їзду-виїзду, а залишив межі України через один із закритих пунктів пропуску в Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі зафіксовано п'ятеро австралійців

Додамо, також повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 25 жовтня, бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, поранено одного військового.

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