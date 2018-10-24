Аваков: в составе НВФ на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев

Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

Аваков отметил, что Украина является первым полигоном, где Россия испытывает свои гибридные технологии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, Аваков находится с рабочим визитом в Австралии, где, в частности, встретился с министром внутренних дел Австралии Питером Даттоном.

"Украина - первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и у нас есть большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований...Мы бы хотели вам передать этот список из пяти человек, которые являются гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий", - отметил Аваков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Аваков обсудил вопрос противодействия киберпреступности с секретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Маркусом Кербером.

Добавим, ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщал, что Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам.