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Аваков: в составе НВФ на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 11:36
Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)
Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

Аваков отметил, что Украина является первым полигоном, где Россия испытывает свои гибридные технологии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, Аваков находится с рабочим визитом в Австралии, где, в частности, встретился с министром внутренних дел Австралии Питером Даттоном.

"Украина - первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и у нас есть большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований...Мы бы хотели вам передать этот список из пяти человек, которые являются гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий", - отметил Аваков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Аваков обсудил вопрос противодействия киберпреступности с секретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Маркусом Кербером.

Добавим, ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщал, что Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам.

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Новости Украины ДонбассАвстралияАрсен Аваков
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