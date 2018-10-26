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На Донбассе ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 07:38
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Разведка сообщила о ликвидации одного и ранении пятерых боевиков

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 17 раз открывали огонь по позициям наших войск, ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск враг обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, кроме того применили минометы калибра 82 мм

"Четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец – добавил еще и минометы калибра 82 мм", - рассказали в штабе.

Оккупанты также обстреливали опорные пункты ВСУ на мариупольском направлении - неподалеку от Павлополя и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен один и ранены пять боевиков российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

На Донбассе ранен один украинский военный

Напомним, Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

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Темы: Новости ООС
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