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В "Борисполе" на взятках задержали таможенников

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 00:41
Фото: полиция
Фото: полиция

Таможенников подозревают в получении взятки суммой по 500 долларов каждому

В киевском аэропорту "Борисполь" задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" Киевской таможни ГФС Украины и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Как сообщается, их подозревают в получении взятки суммой по 500 долларов каждому.

Так, задержание проводилось под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона совместно со следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время обоим готовятся уведомления о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

 

18 марта в аэропорту "Борисполь" на взятки задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления...

Опубликовано Андреем Лысенко 18 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержала главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Борисполь - аэропорт" Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ).

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Теги: Государственная таможенная служба, Борисполь, аэропорт, взятка
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