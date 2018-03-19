У "Борисполі" на хабарях затримали митників

В київському аеропорту "Бориспіль" затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення "Бориспіль-Аеропорт" Київської митниці ДФС України та головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці. Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко в Facebook.

Як повідомляється, їх підозрюють в отриманні хабара сумою по 500 доларів кожному.

Так, затримання проводилось за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону разом із слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області та оперативними працівниками Головного управління боротьби із корупцією та організованою злочинністю СБУ під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час обом готуються повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та про відсторонення від займаної посади.

18 березня в аеропорту "Бориспіль" на хабарі затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення... Опубліковано Андрієм Лисенком 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України затримала головного державного інспектора відділу митного оформлення митного поста "Бориспіль - аеропорт" Київської митниці Державної фіскальної служби України (ГФСУ).