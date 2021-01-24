В аэропорту "Борисполь" задержали крупную партию турецких "оригиналов" известных брендов

Фото: контрабанда одежды (facebook.com/KYIVcustomsUA)

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали партию турецких "оригиналов" брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger и Moncler. Контрабанда находилась в девяти чемоданах, общим весом в 205 килограмм.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

"Невероятное количество одежды киевские таможенники обнаружили при сканировании багажа пассажиров со стамбульского рейса, обратив внимание, что все 9 чемоданов принадлежат одному гражданину", - говорится в сообщении.

Гражданин Азербайджана пытался провести контрабанду без налогообложения. Мужчина прилетел из Стамбула в Киев, после чего должен был улететь в Одессу.

Фото: контрабанда одежды (facebook.com/KYIVcustomsUA)

"По возвращении из-за границы для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим выбором человек гарантировал отсутствие у него товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро. Именно на эту сумму украинскому законодательству разрешено ввозить товары (кроме подакцизных) без письменного декларирования и уплаты предусмотренных законодательством таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Мужчина не заполнил письменную декларацию и не обращался за консультацией перед началом таможенного контроля. На него был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Таможенники изъяли 351 единицу одежды и сумки с логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada, Calvin Klein до вынесения судом решения по делу.

Напомним, в прошлом году на границе с Польшей правоохранители обнаружили контрабанду, которая перевозилась под видом гуманитарной помощи.

Кроме того, СБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины масштабной партии медицинских халатов, запрещенных к экспорту. Злоумышленников задержали на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.