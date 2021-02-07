В "Борисполі" іноземець намагався вивезти медпрепарати Pfizer на 2 млн гривень
В аеропорту "Бориспіль" громадянин Кувейту намагався вивезти до Стамбулу медпрепарати Pfizer вартістю у 2 млн гривень. Митники вилучили у нього дві валізи медичного препарату "Лірика".
"Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту "Бориспіль" попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком", - інформують митники.
"Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. 151,2 тисячі таблеток препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату - близько 2 млн гривень", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що остаточну вартість визначать пізніше.
Наркотичний ефект препарату виявили відносно недавно. У медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при ряді хронічних хвороб.
Саме протисудомний ефект "Лірики" став причиною її поширення серед наркоманів, з допомогою препарату позбуваються від нападів "ломки".
Нагадаємо, в кінці січня в аеропорту "Бориспіль" митники затримали партію турецьких "оригіналів" брендів Louis Vuitton, Tommy Hilfiger і Moncler. Контрабанда знаходилася в дев'яти валізах, загальною вагою 205 кілограмів.