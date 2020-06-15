"Борисполь" возобновил авиаперевозки: новые правила работы

Аэропорт "Борисполь" сегодня начал обслуживать международные рейсы. Будет работать только терминал D, а рестораны и Duty Free будут функционировать с учетом требований физического дистанцирования.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Попасть в здание аэровокзала смогут только пассажиры с посадочным талоном, экипажи и работники аэропорта. Что касается остальных посетителей, то зайти в терминал они смогут только в особых случаях, например, если они сопровождают пассажиров с ограниченной подвижностью или детей, вылетающих без сопровождения взрослых.

"Добраться до аэропорта можно на такси, поезде Kyiv Boryspil Express, а также на автобусах Sky Bus, которые постепенно восстанавливают свою работу по обычному расписанию (касательно графика просим обращаться к Атасс Борисполь)", - говорится в сообщении.

Возобновляют работу бизнес-залы для ожидания рейсов, в частности, премьер VIP зал. При этом пассажиры международных рейсов смогут воспользоваться лишь одним из четырех бизнес залов.

"Кафе, рестораны и магазины Duty Free будут работать с учетом требований физического дистанцирования, наличия антисептиков для рук и возможности безналичного расчета. Не будет продаваться пресса и детские игрушки", - говорится в сообщении.

Внутри терминала не будут работать комнаты для курения и детские игровые площадки. Журналы, газеты и другую печатную продукцию тоже не будут продавать.

Напомним, сегодня аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов.

РБК-Украина собрало информацию о том, куда смогут полететь украинцы.