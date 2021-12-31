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В "Борисполь" будут впускать сопровождающих при определенных условиях

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Пятница 31 декабря 2021 22:14
В "Борисполь" будут впускать сопровождающих при определенных условиях Фото: в "Борисполь" будут впускать сопровождающих при определенных условиях (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Сергей Пышкин

В аэропорт "Борисполь" снова будут впускать сопровождающих. Впрочем, есть определенные условия для этого.

Об этом пишет РБК-Украина на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".

Согласно правилам аэропорта, в здание будут впускать сопровождающих с соблюдением необходимых санитарных норм. В частности, речь идет о применении средств индивидуальной защиты. Также на входе работники аэропорта будут мерить температуру тела.

"Если ваша температура тела не превышает 37,2 градуса, то вход в аэропорт свободный. Если - выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят”, - пишет пресс-служба.

В то же время иметь с собой документ, который будет подтверждать вакцинацию, тестирование, или же выздоровление от коронавируса - не нужно.

Напомним, РБК-Украина писало об ограничениях, которые были введены в международном аэропорту "Борисполь" на время карантина в Украине.

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