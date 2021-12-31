В "Борисполь" будут впускать сопровождающих при определенных условиях

В аэропорт "Борисполь" снова будут впускать сопровождающих. Впрочем, есть определенные условия для этого.

Согласно правилам аэропорта, в здание будут впускать сопровождающих с соблюдением необходимых санитарных норм. В частности, речь идет о применении средств индивидуальной защиты. Также на входе работники аэропорта будут мерить температуру тела.

"Если ваша температура тела не превышает 37,2 градуса, то вход в аэропорт свободный. Если - выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят”, - пишет пресс-служба.

В то же время иметь с собой документ, который будет подтверждать вакцинацию, тестирование, или же выздоровление от коронавируса - не нужно.