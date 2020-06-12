Маски и дистанция: аэропорт "Борисполь" представил новые правила

Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

В терминал будут пропускать только в масках или респираторах

На время карантина в Украине в международном аэропорту "Борисполь" будет работать только один терминал - D. Для пассажиров в аэропорту были установлены специальные правила.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Так, в терминал аэропорта будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде, а также в масках или респираторах. Сопровождающие лица также должны иметь средства индивидуальной защиты.

Перед поездкой в аэропорт пассажиров просят заполнять информационную анкету о состоянии здоровья, если этого требует авиакомпания.

На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Лица с температурой свыше 38 градусов, а также симптомами коронавируса в аэропорт пропускаться не будут.

Пассажиров также просят соблюдать физическое дистанцирование и пользоваться собственными или установленными в аэропорту санитайзерами.

Документы необходимо предоставлять лишь в развернутом виде и без обложек. Пассажиры должны быть готовы по требованию инспектора снять маску или респиратор.

По прилету в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия.

Также пассажиров, прибывающих в Украину, просят установить на свои смартфоны приложение "Дій вдома" - оно необходимо для прохождения домашней самоизоляции.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновили внутренние авиаперелеты, а уже с 15 июня планируют разрешить международные рейсы.

Кроме того, с 15 июня украинские аэропорты также начнут принимать и иностранных граждан.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий