У "Бориспіль" впускатимуть супроводжуючих за певних умов

До аеропорту "Бориспіль" знову впускатимуть супроводжуючих. Втім, є певні умови для цього.

Про це пише РБК-Україна на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Згідно з правилами аеропорту, до будівлі впускатимуть супроводжуючих з дотриманням необхідних санітарних норм. Зокрема, йдеться про застосування засобів індивідуального захисту. Також на вході працівники аеропорту мірятимуть температуру тіла.

"Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту - вільний. Якщо - вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять”, - пише пресслужба.

Водночас мати з собою документ, який підтверджуватиме вакцинацію, тестування, або ж одужання від коронавірусу - не потрібно.