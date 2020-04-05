Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что у Джонсона "сохраняются постоянные симптомы коронавируса". Госпитализацию называют "предупредительным шагом", предпринятым по совету его доктора.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

3 апреля Джонсон заявил, что чувствует себя лучше, после того как провел семь дней в изоляции.

"Увы, у меня все еще есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня температура. В соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока этот симптом не исчезнет", - отметил Джонсон.

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, в Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам.