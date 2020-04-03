Борис Джонсон продолжит самоизоляцию из-за наличия температуры

Фото: Борис Джонсон (flickr number10gov)

Глава правительства Британии заявил о наличии температуры и решил продолжить карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжит находиться на карантине, поскольку все еще имеет симптомы коронавируса. Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter.

Сегодняшний день должен был стать последним в карантине Джонсона, однако глава правительства Британии заявил о наличии температуры и решил продлить самоизоляцию.

"Хотя я чувствую себя лучше, и я провел семь дней в изоляции, увы, у меня все еще есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня температура. В соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока этот симптом не исчезнет", - отметил Джонсон.

Он также призвал остальных жителей страны оставаться дома, несмотря на улучшение погоды на этих выходных.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у британского принца Чарльза. Однако, в отличие от Джонсона, после 7-дневного карантина старший сын королевы Британии полностью выздоровел от инфекции.

На данный момент в Соединенном Королевстве зафиксировано чуть больше 34 тыс. случаев заражения коронавируса. Число смертей от инфекции практически достигло 3 тыс. человек.