Борис Джонсон встретился с Трампом и обсудил ситуацию в Украине
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Политики обсудили актуальную ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Джонсона в соцсети Х.
"Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", - написал он.
Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024
Напомним, в марте этого года Борис Джонсон тайно посетил Венесуэлу и обсудил с президентом страны войну Украины с Россией.
Покушение на Трампа
В воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Преступник ранил кандидата-республиканца в верхнюю часть правого уха, он потерял много крови. Трампа госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
Подробнее о покушении на кандидата в президенты США - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.