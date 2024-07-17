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Борис Джонсон встретился с Трампом и обсудил ситуацию в Украине

Среда 17 июля 2024 00:50
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Борис Джонсон встретился с Трампом и обсудил ситуацию в Украине Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп и экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (x.com/BorisJohnson)
Автор: Валерий Савицкий

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Политики обсудили актуальную ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Джонсона в соцсети Х.

"Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", - написал он.

Напомним, в марте этого года Борис Джонсон тайно посетил Венесуэлу и обсудил с президентом страны войну Украины с Россией.

Покушение на Трампа

В воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Преступник ранил кандидата-республиканца в верхнюю часть правого уха, он потерял много крови. Трампа госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Подробнее о покушении на кандидата в президенты США - в материале РБК-Украина.

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