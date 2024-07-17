Борис Джонсон встретился с Трампом и обсудил ситуацию в Украине

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Политики обсудили актуальную ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Джонсона в соцсети Х.

"Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", - написал он.

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024

Напомним, в марте этого года Борис Джонсон тайно посетил Венесуэлу и обсудил с президентом страны войну Украины с Россией.