Борис Джонсон стане ведучим британського телебачення

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон приєднується до GB News як ведучий, творець програм та коментатора.

Джонсон висвітлюватиме загальні вибори у Великій Британії та вибори в США наступного року.

Також він створить і представить новий серіал, що демонструє міць Британії по всьому світу, а також час від часу вестиме спеціальні програми перед живою аудиторією по всій Великій Британії.

Оголошуючи свою першу велику роль в ефірі, Борис сказав: “GB News - повстанський канал з лояльними та зростаючими передплатниками. Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього – і поділюся своєю відвертою думкою про світові справи”.

I'm very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss - Boris Johnson ( @BorisJohnson )

Він додав: "Я говоритиму про величезні можливості для Глобальної Британії - а також про виклики - і про те, чому наші найкращі дні ще попереду".

Борис Джонсон пообіцяв, що "передасть цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все, починаючи з Росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми справляємося з усіма цими викликами, і закінчуючи величезними можливостями, які чекають на нас попереду".

“Борис Джонсон був найвпливовішим прем'єр-міністром нашого покоління, і його унікальне розуміння внутрішніх та світових справ стане справжнім хітом у наших глядачів та слухачів. Окрім своїх політичних навичок, він неймовірно талановитий журналіст та автор, тому ми не можемо дочекатися початку роботи з ним над тим, що обов'язково треба подивитися на телебаченні”, - поділився враженнями редакційний директор Майкл Букер

Раніше ми писали, що Борис Джонсон став журналістом газети Daily Mail після виходу з парламенту.