Борис Джонсон стане ведучим британського телебачення

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон приєднується до GB News як ведучий, творець програм та коментатора.

Джонсон висвітлюватиме загальні вибори у Великій Британії та вибори в США наступного року.

Також він створить і представить новий серіал, що демонструє міць Британії по всьому світу, а також час від часу вестиме спеціальні програми перед живою аудиторією по всій Великій Британії.

Оголошуючи свою першу велику роль в ефірі, Борис сказав: “GB News - повстанський канал з лояльними та зростаючими передплатниками. Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього – і поділюся своєю відвертою думкою про світові справи”.

I'm very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss - Boris Johnson ( @BorisJohnson )