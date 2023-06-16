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З політиків в журналісти. Джонсон після звільнення з парламенту знайшов нову роботу

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Британія, П'ятниця 16 червня 2023 20:04
З політиків в журналісти. Джонсон після звільнення з парламенту знайшов нову роботу Фото: екс-прем'єр Британії Борис Джоонсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон влаштувався на нову роботу в газеті Daily Mail після того, як пішов з посади депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Газета The Daily Mail підтвердила, що Борис Джонсон буде їхнім суботнім оглядачем. Він забезпечуватиме щотижневу колонку, перша очікується вже завтра.

Чому Джонсон пішов з парламенту

Колишній прем'єр-міністр Британії пішов у відставку з посади депутата парламенту через звіт комітету у справі Partygate.

Комітет з питань привілеїв Палати громад звинуватив експрем'єра в тому, що він знав про вечірки під час локдауну через ковід на Даунінг-стріт та умисно вводив парламент в оману. Борис Джонсон вважає, що автори звіту в справі не надали жодних доказів цьому.

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