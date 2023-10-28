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Борис Джонсон станет ведущим британского телевидения

Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предложили поработать телеведущим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBN.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон присоединяется к GB News в качестве ведущего, создателя программ и комментатора.

Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в следующем году.

Также он создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени будет вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.

Объявляя о своей первой крупной роли в эфире, Борис сказал: “GB News - повстанческий канал с лояльными и растущими подписчиками. Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему - и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах ”.

 

 

Он добавил: “Я буду говорить об огромных возможностях для Глобальной Британии - а также о вызовах - и о том, почему наши лучшие дни еще впереди”.

Борис Джонсон пообещал, что “передаст этому замечательному новому телеканалу свои неприкрашенные взгляды на все, начиная с России, Китая, войны в Украине и того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, и заканчивая огромными возможностями, которые ждут нас впереди”.

“Борис Джонсон был самым влиятельным премьер-министром нашего поколения, и его уникальное понимание внутренних и мировых дел станет настоящим хитом у наших зрителей и слушателей. Помимо своих политических навыков, он невероятно талантливый журналист и автор, поэтому мы не можем дождаться начала работы с ним над тем, что обязательно нужно посмотреть на телевидении”, - поделился впечатлениями редакционный директор Майкл Букер

Ранее мы писали, что Борис Джонсон стал журналистом газеты Daily Mail после ухода из парламента.

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Борис ДжонсонВеликобритания