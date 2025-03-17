Борговий тягар в енергетиці перевищив 100 млрд гривень і продовжує зростати, - експерт

Загальний борговий тягар в енергетиці продовжує зростати та вже перевищив 100 млрд грн. Це стосується не лише електроенергетики, а й газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева.

"Дуже складною, дуже гострою залишається боргова проблема. Всі борги, якщо їх сумувати, вони сягають вже понад 100 мільярдів гривень в різних галузях, не лише в електричній енергетиці, але й в газопостачанні", – сказав експерт.

За його словами, критичною проблемою залишається відсутність джерел для погашення боргів, оскільки єдиним джерелом надходжень для багатьох енергетичних компаній є сплата за електроенергію та газ.

"Якщо цих коштів немає, то і не буде чим гасити борги", – пояснив він.

Рябцев наголосив, що без термінових дій з боку уряду та енергетичного регулятора ситуація тільки погіршуватиметься.

"Тому зараз Кабінетом міністрів не потрібно розслаблятися і думати про те, що все позаду, не потрібно нічого робити. З боргами ніхто нічого не зробить, якщо це не зробить Кабінет міністрів і енергетичний регулятор НКРЕКП", – підкреслив експерт.

Він додав, що низку важливих рішень для врегулювання проблеми вже було ухвалено, але їх реалізація затягується та супроводжується порушеннями процедур.

"Низку рішень вже було ухвалено, але настільки все це відбувається повільно і з такими порушеннями чинних нормативних документів, зокрема, регламенту Верховної Ради України, регламенту Кабінету міністрів України, що це відкриває достатньо широке поле для подальших оскаржень дуже важливих і дуже потрібних рішень, які чекає ринок, точніше навіть ринки, ну і всі споживачі", – заявив Рябцев.

Нагадаємо, експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Адріан Прокіп закликав уряд, парламент та Нацкомісію з питань енергетики врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.

Удари РФ по енергосистемі України

У 2024 році Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

При цьому у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.

Втім на початку березня вже кілька разів застосовувалися графіки відключення світла. 1 березня застосовувалися графіки відключення світла. "Укренерго" тоді пояснило обмеження потужності складною ситуацією в енергосистемі України.