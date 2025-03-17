Долговое бремя в энергетике превысило 100 млрд гривен и продолжает расти, - эксперт

Общее долговое бремя в энергетике продолжает расти и уже превысило 100 млрд грн. Это касается не только электроэнергетики, но и газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева.

"Очень сложной, очень острой остается долговая проблема. Все долги, если их суммировать, они достигают уже более 100 миллиардов гривен в различных отраслях, не только в электрической энергетике, но и в газоснабжении", - сказал эксперт.

По его словам, критической проблемой остается отсутствие источников для погашения долгов, поскольку единственным источником поступлений для многих энергетических компаний является оплата за электроэнергию и газ.

"Если этих средств нет, то и нечем будет гасить долги", - пояснил он.

Рябцев отметил, что без срочных действий со стороны правительства и энергетического регулятора ситуация будет только ухудшаться.

"Поэтому сейчас Кабинетом министров не нужно расслабляться и думать о том, что все позади, не нужно ничего делать. С долгами никто ничего не сделает, если это не сделает Кабинет министров и энергетический регулятор НКРЭКУ", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ряд важных решений для урегулирования проблемы уже был принят, но их реализация затягивается и сопровождается нарушениями процедур.

"Ряд решений уже был принят, но настолько все это происходит медленно и с такими нарушениями действующих нормативных документов, в частности, регламента Верховной Рады Украины, регламента Кабинета министров Украины, что это открывает достаточно широкое поле для дальнейших обжалований очень важных и очень нужных решений, которые ждет рынок, точнее даже рынки, ну и все потребители", - заявил Рябцев.

Напомним, эксперт из программы "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Адриан Прокип призвал правительство, парламент и Нацкомиссию по вопросам энергетики спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.

Удары РФ по энергосистеме Украины

В 2024 году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

При этом в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Впрочем, в начале марта уже несколько раз применялись графики отключения света. 1 марта применялись графики отключения света. "Укрэнерго" тогда объяснило ограничения мощности сложной ситуацией в энергосистеме Украины.