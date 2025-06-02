Боргова криза гальмує розвиток зеленої енергетики, - експерт
Відновлювана енергетика є перспективною для України. Але накопичені борги та відсутність ефективних механізмів стимулювання стримують її розвиток.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, зелена енергетика є стратегічно важливою для країни в умовах війни.
"Очевидно, що "зелена енергетика" має велику перспективу. Крім того, під час війни, якщо ворогу легше знищити і є для них сенс знищувати велику генерацію, то немає ніякого сенсу знищувати маленькі децентралізовані електростанції порівняно, оскільки витрати на ракети грошей будуть набагато більші, ніж вони нанесуть шкоди для України", - зазначив експерт.
Однак Омельченко наголосив і на серйозних системних бар’єрах.
"Є і великі проблеми також, не все так гладко, як здається. На ринку значна кількість існує боргів - це дуже серйозна проблема", - підкреслив він.
Окрім боргів, серед викликів експерт назвав і труднощі з імпортом обладнання, необхідність сплачувати ПДВ до введення станцій в експлуатацію, а також відсутність довгострокових контрактів, які могли б знизити ризики для інвесторів.
"І немає у нас такої системи довгострокових контрактів, коли через "зелені", наприклад, аукціони визначається мінімальна ціна і гарантується. Такого поки що у нас немає, тому інвестори мають серйозні ризики", - пояснив Омельченко.
"Зелена" енергетика в Україні
Днями повідомлялось, що міжнародна консалтингова компанія Boston Consulting Group прогнозує зростання частки відновлюваних джерел в структурі виробництва електроенергії України із 15% (показник 2022 року) до 28% на період до 2040 року з потенціалом подальшого росту.
Водночас сектор відновлюваної енергетики – один з небагатьох, який продовжує зростати в умовах воєнного часу. Він зіграв важливу роль під час масових відключень світла. Проте його подальший розвиток стикається з рядом проблем.
Зокрема, станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК "Укренерго" перед "ГарПоком" за послугу із забезпечення ВДЕ сягнула 16,3 млрд грн. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.