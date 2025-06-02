Долговой кризис тормозит развитие зеленой энергетики, - эксперт

Возобновляемая энергетика является перспективной для Украины. Но накопленные долги и отсутствие эффективных механизмов стимулирования сдерживают ее развитие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, зеленая энергетика является стратегически важной для страны в условиях войны.

"Очевидно, что "зеленая энергетика" имеет большую перспективу. Кроме того, во время войны, если врагу легче уничтожить и есть для них смысл уничтожать большую генерацию, то нет никакого смысла уничтожать маленькие децентрализованные электростанции по сравнению, поскольку расходы на ракеты денег будут гораздо больше, чем они нанесут ущерб для Украины", - отметил эксперт.

Однако Омельченко отметил и серьезные системные барьеры.

"Есть и большие проблемы также, не все так гладко, как кажется. На рынке значительное количество существует долгов - это очень серьезная проблема", - подчеркнул он.

Кроме долгов, среди вызовов эксперт назвал и трудности с импортом оборудования, необходимость платить НДС до ввода станций в эксплуатацию, а также отсутствие долгосрочных контрактов, которые могли бы снизить риски для инвесторов.

"И нет у нас такой системы долгосрочных контрактов, когда через "зеленые", например, аукционы определяется минимальная цена и гарантируется. Такого пока у нас нет, поэтому инвесторы имеют серьезные риски", - пояснил Омельченко.