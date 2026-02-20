Без боргів за руїни: "комуналку" для пошкоджених будинків хочуть скасувати
В Україні пропонують скасувати плату за управління багатоквартирними будинками, якщо вони були пошкоджені внаслідок російської агресії та стали непридатними для життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради України.
Кого звільнять від платежів
Профільний комітет підтримав законопроєкт, який передбачає, що на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення жителі пошкоджених будинків не сплачуватимуть за їх управління.
Це стосується випадків, коли подальша експлуатація будівлі неможлива через обстріли.
Автори ініціативи наголошують, що це дозволить уникнути нарахування несправедливих боргів.
"Споживачі захищені від необґрунтованих боргів: вони не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть користуватися", - підкреслили у Раді.
Для зупинення нарахувань передбачено механізм офіційного обстеження майна, що стане підставою для перерахунку.
Звітність та компенсації
Документ також запроваджує чіткі правила для управителів. Вони зобов’язані надавати регулярні звіти співвласникам та забезпечувати контроль за послугами.
Крім того, встановлюється прозорий розподіл між знищеним та пошкодженим майном.
Витрати надавачам послуг планують компенсувати за рахунок держбюджету, міжнародної допомоги та майбутніх репарацій від РФ.
"Документ спрямований на забезпечення справедливого підходу до нарахування платежів та підтримку громадян, які втратили можливість користуватися своїм житлом через війну", - зазначають у поясненні до законопроєкту.
Перерахунок комуналки українцям
Нагадаємо, в Україні триває системний перегляд правил нарахування та перерахунку вартості житлово-комунальних послуг в умовах воєнного стану.
Зокрема, уряд запровадив механізм, за яким споживачам перерахують комуналку у разі ненадання послуг або їхньої низької якості.
Також суттєві зміни стосуються опалювального сезону - стало відомо, як зміняться суми в платіжках, якщо в оселях було недостатньо тепло.
Паралельно з цим продовжується кампанія з надання державної підтримки. У Пенсійному фонді раніше детально роз’яснювали, за який період враховуються доходи, якщо ви саме зараз оформлюєте субсидію.