Без долгов за руины: "коммуналку" для поврежденных домов хотят отменить

Украина, Пятница 20 февраля 2026 20:50
UA EN RU
Без долгов за руины: "коммуналку" для поврежденных домов хотят отменить Фото: в Украине отменят плату за жилье в поврежденных домах (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Украине предлагают отменить плату за управление многоквартирными домами, если они были повреждены в результате российской агрессии и стали непригодными для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады Украины.

Читайте также: Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку: каких услуг касается

Кого освободят от платежей

Профильный комитет поддержал законопроект, который предусматривает, что на время действия военного положения и в течение года после его завершения жители поврежденных домов не будут платить за их управление.

Это касается случаев, когда дальнейшая эксплуатация здания невозможна из-за обстрелов.

Авторы инициативы отмечают, что это позволит избежать начисления несправедливых долгов.

"Потребители защищены от необоснованных долгов: они не будут платить за услуги, которыми фактически не могут пользоваться", - подчеркнули в Раде.

Для остановки начислений предусмотрен механизм официального обследования имущества, что станет основанием для перерасчета.

Отчетность и компенсации

Документ также вводит четкие правила для управляющих. Они обязаны предоставлять регулярные отчеты совладельцам и обеспечивать контроль за услугами.

Кроме того, устанавливается прозрачное распределение между уничтоженным и поврежденным имуществом.

Расходы поставщикам услуг планируют компенсировать за счет госбюджета, международной помощи и будущих репараций от РФ.

"Документ направлен на обеспечение справедливого подхода к начислению платежей и поддержку граждан, которые потеряли возможность пользоваться своим жильем из-за войны", - отмечается в пояснении к законопроекту.

Перерасчет коммуналки украинцам

Напомним, в Украине продолжается системный пересмотр правил начисления и перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

В частности, правительство ввело механизм, по которому потребителям пересчитают коммуналку в случае непредоставления услуг или их низкого качества.

Также существенные изменения касаются отопительного сезона - стало известно, как изменятся суммы в платежках, если в домах было недостаточно тепло.

Параллельно с этим продолжается кампания по предоставлению государственной поддержки. В Пенсионном фонде ранее подробно разъясняли, за какой период учитываются доходы, если вы именно сейчас оформляете субсидию.

