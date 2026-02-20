Без долгов за руины: "коммуналку" для поврежденных домов хотят отменить
В Украине предлагают отменить плату за управление многоквартирными домами, если они были повреждены в результате российской агрессии и стали непригодными для жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады Украины.
Кого освободят от платежей
Профильный комитет поддержал законопроект, который предусматривает, что на время действия военного положения и в течение года после его завершения жители поврежденных домов не будут платить за их управление.
Это касается случаев, когда дальнейшая эксплуатация здания невозможна из-за обстрелов.
Авторы инициативы отмечают, что это позволит избежать начисления несправедливых долгов.
"Потребители защищены от необоснованных долгов: они не будут платить за услуги, которыми фактически не могут пользоваться", - подчеркнули в Раде.
Для остановки начислений предусмотрен механизм официального обследования имущества, что станет основанием для перерасчета.
Отчетность и компенсации
Документ также вводит четкие правила для управляющих. Они обязаны предоставлять регулярные отчеты совладельцам и обеспечивать контроль за услугами.
Кроме того, устанавливается прозрачное распределение между уничтоженным и поврежденным имуществом.
Расходы поставщикам услуг планируют компенсировать за счет госбюджета, международной помощи и будущих репараций от РФ.
"Документ направлен на обеспечение справедливого подхода к начислению платежей и поддержку граждан, которые потеряли возможность пользоваться своим жильем из-за войны", - отмечается в пояснении к законопроекту.
Перерасчет коммуналки украинцам
Напомним, в Украине продолжается системный пересмотр правил начисления и перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.
В частности, правительство ввело механизм, по которому потребителям пересчитают коммуналку в случае непредоставления услуг или их низкого качества.
Также существенные изменения касаются отопительного сезона - стало известно, как изменятся суммы в платежках, если в домах было недостаточно тепло.
Параллельно с этим продолжается кампания по предоставлению государственной поддержки. В Пенсионном фонде ранее подробно разъясняли, за какой период учитываются доходы, если вы именно сейчас оформляете субсидию.