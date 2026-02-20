Без долгов за руины: "коммуналку" для поврежденных домов хотят отменить

В Украине предлагают отменить плату за управление многоквартирными домами, если они были повреждены в результате российской агрессии и стали непригодными для жизни.

Кого освободят от платежей

Профильный комитет поддержал законопроект, который предусматривает, что на время действия военного положения и в течение года после его завершения жители поврежденных домов не будут платить за их управление.

Это касается случаев, когда дальнейшая эксплуатация здания невозможна из-за обстрелов.

Авторы инициативы отмечают, что это позволит избежать начисления несправедливых долгов.

"Потребители защищены от необоснованных долгов: они не будут платить за услуги, которыми фактически не могут пользоваться", - подчеркнули в Раде.

Для остановки начислений предусмотрен механизм официального обследования имущества, что станет основанием для перерасчета.

Отчетность и компенсации

Документ также вводит четкие правила для управляющих. Они обязаны предоставлять регулярные отчеты совладельцам и обеспечивать контроль за услугами.

Кроме того, устанавливается прозрачное распределение между уничтоженным и поврежденным имуществом.

Расходы поставщикам услуг планируют компенсировать за счет госбюджета, международной помощи и будущих репараций от РФ.

"Документ направлен на обеспечение справедливого подхода к начислению платежей и поддержку граждан, которые потеряли возможность пользоваться своим жильем из-за войны", - отмечается в пояснении к законопроекту.