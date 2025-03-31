Борги перед інвесторами в зелену енергетику скоротилися до 22,3 млрд гривень

За його словами, за останні 6 місяців борги перед СЕС, ВЕС та біоенергетиками, що накопичувалися кілька років, скоротилися на 37,7%.

Також він зазначив, що розрахунки з підприємствами ВДЕ за електроенергію зросли за півроку з 86% до 93%. Водночас розрахунки "Укренерго" за послугу ВДЕ зросли з 72,9% у порівнянні з 2024 до 85,2% у 2025 році.

"Маємо позитивні зрушення. Вперше на моїй пам’яті на цей рік було прийнято зважений тариф по передачі. Крім того, ми почали підписувати послуги з НЕК "Укренерго" не через 1,5-2 роки, як це було раніше, а, скажімо, січнева вже підписана і по ній пройшли розрахунки. Будемо сподіватися, що надалі будемо розраховуватися в нормальному режимі і в цьому напрямку активно рухатися", - заявив Некрасов.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції.

Також повідомлялось, що інвестори у відновлювальні джерела енергії припинили рахувати терміни окупності проектів "зеленої" енергетики через борги.