Долги перед инвесторами в зеленую энергетику сократились до 22,3 млрд гривен

По его словам, за последние 6 месяцев долги перед СЭС, ВЭС и биоэнергетиками, которые накапливались несколько лет, сократились на 37,7%.

Также он отметил, что расчеты с предприятиями ВИЭ за электроэнергию выросли за полгода с 86% до 93%. В то же время расчеты "Укрэнерго" за услугу ВИЭ выросли с 72,9% по сравнению с 2024 до 85,2% в 2025 году.

"Есть положительные сдвиги. Впервые на моей памяти на этот год был принят взвешенный тариф по передаче. Кроме того, мы начали подписывать услуги с НЭК "Укрэнерго" не через 1,5-2 года, как это было раньше, а, скажем, январская уже подписана и по ней прошли расчеты. Будем надеяться, что в дальнейшем будем рассчитываться в нормальном режиме и в этом направлении активно двигаться", - заявил Некрасов.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский завил, что выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.

Также сообщалось, что инвесторы в возобновляемые источники энергии прекратили считать сроки окупаемости проектов "зеленой" энергетики из-за долгов.