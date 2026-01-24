ua en ru
Борги на енергоринку ускладнюють стабілізацію енергосистеми: які ризики

Субота 24 січня 2026 17:25
UA EN RU
Борги на енергоринку ускладнюють стабілізацію енергосистеми: які ризики Фото: борги на енергоринку ускладнюють стабілізацію енергосистеми (facebook com npcukrenergo)
Автор: Сергій Новіков

Українська енергосистема втрачає можливості залучити нові інвестиції в маневрові потужності через багатомільярдні борги на балансуючому ринку

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

"Якщо проблеми не будуть вирішуватись, а борги продовжать наростати – Україна опиниться в ситуації, коли втратить можливість якісно стабілізувати енергосистему!", - йдеться в матеріалі.

Також вказується, що функцію маневрування в енергетиці традиційно виконують теплоелектростанції та гідроелектростанції, які можуть оперативно збільшити виробництво електроенергії до рівня потреб енергосистеми.

Такі послуги надають ТЕС, ГЕС, газопоршневі станції, а також системи зберігання енергії, які почали розбудовуватись в Україні з 2025 року.

"Хронічна заборгованість стримує інвестиції в маневрову генерацію: інвестори не поспішають заходити на ринок, де оплату за поставлену електроенергію доводиться чекати понад рік" - зазначається в статті.

На думку авторки, першим кроком до вирішення проблеми може стати рішення, які зупинять подальший приріст боргів.

Цього можна досягти шляхом визначення поручителів для підприємств зі списку захищених або критичних. Для державних - це держава, для комунальних - місто", - підкреслюється в матеріалі.

Енергетики зазначають, що на ринку не може бути ситуацій, коли хтось має "привілеї" не сплачувати за електроенергію та споживати в борг без наслідків.

Як повідомлялося, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень.

Також, за рік суттєво зросла заборгованість "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% – до рекордних 22,9 млрд грн.

