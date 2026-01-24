ua en ru
Долги на энергорынке усложняют стабилизацию энергосистемы: какие риски

Суббота 24 января 2026 17:25
Долги на энергорынке усложняют стабилизацию энергосистемы: какие риски Фото: долги на энергорынке затрудняют стабилизацию энергосистемы (facebook com npcukrenergo)
Автор: Сергей Новиков

Украинская энергосистема теряет возможности привлечь новые инвестиции в маневровые мощности из-за многомиллиардных долгов на балансирующем рынке

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обстрелы и многомиллиардные долги: что тормозит стабильную работу энергосистемы Украины".

"Если проблемы не будут решаться, а долги продолжат нарастать - Украина окажется в ситуации, когда потеряет возможность качественно стабилизировать энергосистему!", - говорится в материале.

Также указывается, что функцию маневрирования в энергетике традиционно выполняют теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, которые могут оперативно увеличить производство электроэнергии до уровня потребностей энергосистемы.

Такие услуги предоставляют ТЭС, ГЭС, газопоршневые станции, а также системы хранения энергии, которые начали развиваться в Украине с 2025 года.

"Хроническая задолженность сдерживает инвестиции в маневровую генерацию: инвесторы не спешат заходить на рынок, где оплату за поставленную электроэнергию приходится ждать более года", - отмечается в статье.

Первым шагом к решению проблемы может стать решение, которые остановят дальнейший прирост долгов.

Этого можно достичь путем определения поручителей для предприятий из списка защищенных или критических. Для государственных - это государство, для коммунальных - город", - подчеркивается в материале.

Энергетики отмечают, что на рынке не может быть ситуаций, когда кто-то имеет "привилегии" не платить за электроэнергию и потреблять в долг без последствий.

Как сообщалось, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен.

Также, за год существенно выросла задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до рекордных 22,9 млрд грн.

