Долги в энергетике Украины достигли 300 млрд грн, - Харченко

Общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 млрд гривен. Из них около 140 млрд гривен приходится на электроэнергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

По его словам, отсутствие финансовой помощи от доноров в течение последнего года делает ситуацию критической для отрасли.

"Средств нет, и компании просто не могут справиться с долговым бременем. Это уже не просто вопрос финансов, а вопрос выживания энергетической системы. Правительство не может больше игнорировать эту проблему, если мы хотим избежать последствий, подобных тем, что были в 90-х годах", - отметил Харченко.

Он подчеркнул, что на долгах электроэнергетического сектора строятся новые долги, что значительно усложняет восстановление системы и ее стабильность в будущем.

Как отметил эксперт, растущая задолженность в секторе, в частности у НЭК "Укрэнерго" и других компаний, создает серьезные вызовы для дальнейшего развития и инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

"Пока не видно реальных механизмов для погашения этих долгов. Система продолжает работать в режиме роста задолженности, и инвесторы не будут готовы вкладывать средства в такую экономику", - добавил Харченко.

По мнению эксперта, решение долгового кризиса возможно лишь при условии четкой политической воли и надлежащего регулирования со стороны правительства, которое бы включало эффективные механизмы погашения долгов и стабилизации финансирования энергетических компаний.