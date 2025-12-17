ua en ru
Долги в энергетике Украины достигли 300 млрд грн, - Харченко

Украина, Среда 17 декабря 2025 17:34
Долги в энергетике Украины достигли 300 млрд грн, - Харченко Фото: эксперт сообщил, что долги в энергетике Украины составили 300 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 млрд гривен. Из них около 140 млрд гривен приходится на электроэнергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

По его словам, отсутствие финансовой помощи от доноров в течение последнего года делает ситуацию критической для отрасли.

"Средств нет, и компании просто не могут справиться с долговым бременем. Это уже не просто вопрос финансов, а вопрос выживания энергетической системы. Правительство не может больше игнорировать эту проблему, если мы хотим избежать последствий, подобных тем, что были в 90-х годах", - отметил Харченко.

Он подчеркнул, что на долгах электроэнергетического сектора строятся новые долги, что значительно усложняет восстановление системы и ее стабильность в будущем.

Как отметил эксперт, растущая задолженность в секторе, в частности у НЭК "Укрэнерго" и других компаний, создает серьезные вызовы для дальнейшего развития и инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

"Пока не видно реальных механизмов для погашения этих долгов. Система продолжает работать в режиме роста задолженности, и инвесторы не будут готовы вкладывать средства в такую экономику", - добавил Харченко.

По мнению эксперта, решение долгового кризиса возможно лишь при условии четкой политической воли и надлежащего регулирования со стороны правительства, которое бы включало эффективные механизмы погашения долгов и стабилизации финансирования энергетических компаний.

Ранее и.о. генерального директора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий заявил, что долг НЭК "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке достиг 10 млрд гривен.

Добавим и то, что на начало сентября 2025 года системные долги на рынке электроэнергии превышали 100 млрд грн. Тогда Харченко подчеркивал, что при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

