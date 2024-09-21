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Борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі, - експерт

Субота 21 вересня 2024 20:38
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Борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі, - експерт Фото: борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Якщо борги в енергетиці будуть накопичуватися, ситуація в галузі може погіршитися. Тоді підприємства не зможуть платити зарплати своїм працівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника міністра енергетики Олексія Рябчина.

За його словами, раніше на електроенергію тримали певний рівень ціни, але стало зрозуміло, що компанії опиняються у ще більших боргах.

"Може бути гірше, бо компанії можуть банально не заплатити своєму робітнику, і він в Європу поїде чи там перейде в приватне підприємство якесь працювати з більш конкурентними зарплатами", - попередив він.

Екс-заступник міністра також вважає, що НКРЕКП, як незалежний регулятор, має спілкуватися з бізнесами, аналізувати їх бюджети, а також розуміти платоспроможність населення, щоб знаходити необхідну точку рівноваги.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що через величезні борги в енергетиці блокується розвиток нових проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.

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