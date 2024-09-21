Долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли, - эксперт
Если долги в энергетике будут скапливаться, ситуация в отрасли может ухудшиться. Тогда предприятия не смогут платить зарплату своим работникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра энергетики Алексея Рябчина.
По его словам, раньше на электроэнергию держали определенный уровень цены, но стало ясно, что компании оказываются в еще больших долгах.
"Может быть хуже, потому что компании могут банально не заплатить своему рабочему, и он в Европу поедет или перейдет в частное предприятие какое-то работать с более конкурентными зарплатами", - предупредил он.
Экс-замминистра также считает, что НКРЭКУ как независимый регулятор должен общаться с бизнесами, анализировать их бюджеты, а также понимать платежеспособность населения, чтобы находить необходимую точку равновесия.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что из-за огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.
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