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Долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли, - эксперт

Суббота 21 сентября 2024 20:38
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Долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли, - эксперт Фото: долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Если долги в энергетике будут скапливаться, ситуация в отрасли может ухудшиться. Тогда предприятия не смогут платить зарплату своим работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра энергетики Алексея Рябчина.

По его словам, раньше на электроэнергию держали определенный уровень цены, но стало ясно, что компании оказываются в еще больших долгах.

"Может быть хуже, потому что компании могут банально не заплатить своему рабочему, и он в Европу поедет или перейдет в частное предприятие какое-то работать с более конкурентными зарплатами", - предупредил он.

Экс-замминистра также считает, что НКРЭКУ как независимый регулятор должен общаться с бизнесами, анализировать их бюджеты, а также понимать платежеспособность населения, чтобы находить необходимую точку равновесия.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что из-за огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.

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