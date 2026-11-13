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Борг уряду перед дорожниками може бути суттєво нижче 20 млрд. ДАСУ має провести аудит, - Омелян

21:28 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олександр Мороз
Омелян закликав провести аудит заборгованості перед дорожниками (фото: GettyImages)

Уряд має повернути борги дорожним будівельникам після проведення відповідного аудиту обсягів та якості виконаних робіт Державною аудиторською службою України (ДАСУ).

Як пише РБК-Україна, про це заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

На думку ексміністра, після проведення відповідного аудиту, сума боргу могла б бути суттєво зменшена.

Ризик завищення боргів перед дорожниками

Омелян прокоментував заклик Національної асоціації дорожників України до Кабміну погасити борги перед галуззю.

"У дописі наведено суму боргу у 20 млрд грн, з яких більшість - це захист обʼєктів енергетики. Звичайно, якщо роботи справді виконані за ринковими цінами, борги потрібно віддавати. Але, існує суттєвий ризик зловживань!", - написав він.

Водночас ексміністр вважає, що існує вірогідність завищення обсягів виконаних робіт.

"Зумовлено це тим, що підрядні організації працюють у певних областях достатньо тривалий час, відповідно мають тісні і давні стосунки з керівниками замовників і представникам технічного нагляду. А, отже, можуть суттєво завищувати фактичні обсяги виконанних робіт і подавати ці завищені обсяги на Агентство відновлення. Тобто реальний борг держави може бути суттєво меншим”, - вважає він.

ДАСУ має перевірити заборгованість

Для перевірки обсягів і вартості виконаних робіт Омелян пропонує уряду доручити Державній аудиторській службі України провести відповідний аудит.

"Відповідно, виділення коштів і оплату виконаних робіт проводити виключно після отримання звіту ДАСУ", - додав він.

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За словами ексміністра, подібний підхід вже застосовували.

"Саме так ми робили в 2015, успадкувавши від Януковича "90% відремонтованої інфраструктури" і багатомільярдну заборгованість перед галуззю", - розповів Омелян.

Він також звернувся до очільника Кабміну Сергію Корецькому та попередив, що без відповідних заходів сума боргу може продовжити збільшуватися.

"Пане Прем'єр-Міністре, для цього необхідна єдина річ - протокольне доручення уряду. Бо з такою тенденцією скоро борг складе 30 млрд і далі буде збільшуватись в геометричній прогресії", - підкреслив ексміністр.

Він також додав, що офіційний звіт правильно б було також опублікувати, "щоб громадськість мала можливість порівняти заявлені цифри і платники податків спали спокійно".

Нагадаємо, у Національній асоціації дорожників України закликали Кабмін невідкладно розпочати процес погашення заборгованості перед підрядниками за вже виконані роботи із захисту об'єктів енергетики й критичної інфраструктури, відновлення та експлуатації автошляхів.

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Владимир Омелян