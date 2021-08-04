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Борец Парвиз Насибов принес Украине второе "серебро" Олимпиады в Токио

Автор: Инна Собора

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную награду Олимпийских игр. Он выступал в весовой категории до 67 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

В финальной схватке за "золото" Насибов проиграл Мохаммадрезу Гераее из Ирана - 1:9.

Это вторая серебряная медаль сборной Украины на Олимпийских Играх в Токио и восьмая - в общей копилке.

Напомним, вчера Насибов вырвал победу в сверхсложной схватке против египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда (7:6) и вышел в финал Олимпийских игр

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