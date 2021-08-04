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Борець Парвіз Насібов приніс Україні друге "срібло" Олімпіади в Токіо

Автор: Инна Собора

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобув срібну нагороду Олімпійських ігор. Він виступав у ваговій категорії до 67 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

У фінальній сутичці за "золото" Насібов програв Мохаммадрезу Гераєї з Ірану - 1:9.

Це друга срібна медаль збірної України на Олімпійських Іграх у Токіо та восьма - у загальній скарбничці.

Нагадаємо, вчора Насібов вирвав перемогу в надскладній сутичці проти єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайеда (7:6) і вийшов у фінал Олімпійських ігор

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